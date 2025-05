PressFocus Na zdjęciu: Arda Guler

Real Madryt – Celta Vigo: gdzie oglądać?

Real Madryt pożegnał się z rozgrywkami Ligi Mistrzów (ćwierćfinał) oraz Pucharu Króla (przegrany finał). Królewscy sezon mogą jeszcze uratować triumfując w La Liga. Czteropunktowa strata do Barcelony wciąż okazuje się jednak zbyt trudna do odrobienia. Mimo wszystko Carlo Ancelotti i spółka nie mogą tracić wiary, gdyż w każdej chwili może nastąpić zwrot akcji.

Celta Vigo znajduje się w gronie drużyn, które w przyszłym sezonie reprezentować będą Hiszpanię w europejskich pucharach. Ten zaszczyt wciąż może jednak przejść drużynie koło nosa, ponieważ różnice punktowe są minimalne i nawet ekipy w dolnej połowy tabeli są w stanie jeszcze namieszać w walce o puchary.

Real Madryt – Celta Vigo: transmisja TV

Pierwsza niedzielna potyczka w La Liga będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Real Madryt – Athletic Bilbao będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 14:00. Skomentują ją Piotr Laboga oraz Leszek Orłowski.

Real Madryt – Celta Vigo: transmisja za darmo

Potyczka pomiędzy Real Madryt a Celtą Vigo możesz oglądać także za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy spełnić proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Real – Celta zostanie odblokowany.

Real Madryt – Celta Vigo: transmisja online

Transmisja za pośrednictwem internetu dostępna będzie także w usłudze CANAL+ online. Za pakiet Super Sport, obejmujący wszystkie kanały CANAL+ trzeba teraz zapłacić 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Real Madryt – Celta Vigo: kto wygra?

Real Madryt – Celta Vigo: kursy bukmacherskie

Real Madryt to bezdyskusyjny faworyt do wygrania tego meczu. Jasno świadczy o tym współczynnik w wysokości 1.36. Kurs na wygraną Celty Vigo to aż 7.10. Sam remis należałoby uznać ze dużą niespodziankę. Współczynnik na takie zdarzenie to 5.25.

Real Madryt Celta Vigo 1.43 5.70 6.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2025 01:55 .

Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt – Celta Vigo? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ 4K oraz na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Real Madryt – Celta Vigo? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (4 maja) o godzinie 14:00.

