RB Salzburg – AC Milan: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Mistrz Austrii jest w tym sezonie w bardzo dobrej formie. Przegrał zaledwie jeden mecz, a wszystkie pozostałe zakończyły się remisami. Do starcia z Milanem przystąpi mając passę kolejnych 7 wygranych wierząc, że uda się ją przedłużyć.

Red Bull Arena Liga Mistrzów, gr. E Red Bull Salzburg AC Milan 3.70 3.75 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2022 13:10 .

RB Salzburg – AC Milan: gdzie oglądać?

Salzburg to dobrze zorganizowana i ofensywnie usposobiona drużyna, co widać po jej ostatnich wynikach w austriackiej Bundeslidze. Do spotkania z Chelsea przystąpi niestety osłabiona brakiem wielu zawodników. Mimo to kibice mistrza Austrii wierzą, że ich ulubieńców stać na sprawienie rywalowi kłopotów.

Milan nieźle wszedł w sezon, choć można odnieść wrażenie, że nie gra jeszcze na 100 procent swoich możliwości. Drużynie brakuje nieco jakości z prawej strony, na której operują Junior Messias i Alexis Saelemaekers. Zdecydowanie odstają oni poziomem od reszty kolegów z drużyny. Dlatego też rywale zaczynają powoli rozczytywać ataki Rossonerich.

Na naszej stronie znajdziecie typy na mecz Salzburg – Milan.

RB Salzburg – AC Milan, transmisja na żywo w TV

Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na antenie Polsatu Sport Premium 4.

RB Salzburg – AC Milan, transmisja online

Mecz będziecie mogli obejrzeć również w Internecie. Żeby uzyskać dostęp do transmisji, wcześniej trzeba wykupić sportowy abonament na stronie polsatboxgo.pl.

RB Salzburg – AC Milan, kursy bukmacherskie

Kursy pokazują, że bukmacherzy nie są tak pewni zwycięstwa Milanu. Rossoneri są faworytem, ale kurs na ich wygraną, który oscyluje w granicach 2.05 jest dość wysoki.

