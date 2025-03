Raków Częstochowa – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (16.03.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Raków Częstochowa – Legia Warszawa: gdzie oglądać?

Piłkarze Rakowa Częstochowa zmierzą się z Legią Warszawa w szlagierze 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna jest w świetnej formie. Wygrał cztery ostatnie mecze i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Kapitalnie spisuje się Jonatan Brunes, który w dwóch poprzednich spotkaniach zdobył aż cztery bramki.

Z kolei Legia Warszawa aktualnie plasuje się na piątej pozycji. W miniony poniedziałek Wojskowi stoczyli emocjonujące starcie z Motorem Lublin, które zakończyło się remisem 3:3. Kilka dni później stołeczny zespół świętował awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, gdzie zmierzy się z Chelsea. Czy Legia zdoła wywalczyć komplet punktów w Częstochowie? Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Raków – Legia.

Raków Częstochowa – Legia Warszawa: transmisja w TV

Spotkanie między Rakowem Częstochowa i Legią Warszawa będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i TVP Sport.

Raków Częstochowa – Legia Warszawa: stream online

Hit 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozgrywany w Częstochowie można będzie też śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Wszystkie mecze Ekstraklasy można oglądać również na platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcamy do nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz 45 zł miesięcznie, przy wykupieniu usługi na cały rok.

Raków Częstochowa – Legia Warszawa: sonda

Kto wygra mecz? Raków Częstochowa

Remis

Legia Warszawa Raków Częstochowa 80%

Remis 0%

Legia Warszawa 20% 5+ Votes

Raków Częstochowa – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie

Raków Częstochowa Legia Warszawa 1.95 3.50 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2025 13:21 .

Kiedy odbędzie się mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 16 marca, o godzinie 12:15. Gdzie obejrzeć spotkanie Raków Częstochowa – Legia Warszawa? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz TVP Sport. Starcie można śledzić też w usłudze CANAL+ online i aplikacji TVP Sport.

