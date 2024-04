Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lawrence Ennali

Raków – Górnik, gdzie oglądać?

W jednym z piątkowych meczów 29. kolejki PKO Ekstraklasy, Raków Częstochowa zmierzy się przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze. Obie drużyny przystąpią do tego meczu w zupełnie innych nastrojach, na co wpływ mają oczywiście sportowe wyniki. Raków nie wygrał żadnego z czterech ostatnich ligowych spotkań, czym znacząco zmniejszył swoje szanse na obronę mistrzowskiego tytułu.

Górnik w tym roku spisuje się natomiast zdecydowanie powyżej oczekiwań. Dobre wyniki pozwoliły zbliżyć się mu do czołówki ligowej tabeli. Do swojego piątkowego rywala drużyna prowadzona przez Jana Urbana traci zaledwie jeden punkt. I na tym nie zamierza poprzestawać. Górnik do Częstochowy udaje się po pełną pulą. Sprawdź typy na mecz Raków – Górnik.

Raków – Górnik, transmisja w TV

Mecz Rakowa z Górnikiem rozgrany zostanie w piątek (19 kwietnia) o godzinie 20:30. Mecz 29. kolejki PKO Ekstraklasy transmitowany będzie na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizację z Częstochowy skomentują Marcin Rosłoń i Kamil Kosowski.

Raków – Górnik, transmisja online

Transmisja z meczu Raków – Górnik naturalnie będzie również do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online, która dostępna w promocyjnej cenie przez pierwsze trzy miesiące. Dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ kosztuje w tym okresie tylko 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Raków – Górnik, kto wygra?

Raków – Górnik, kursy bukmacherskie

Choć wyniki ostatnich spotkań przemawiają na korzyść Górnika, to Raków jest uznawany przez bukmacherów za wyraźnego faworyta do zwycięstwa. Widać to po kursach oferowanych przez nich na ten mecz.

Raków Częstochowa Górnik Zabrze 1.57 4.25 6.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2024 16:18 .

Gdzie obejrzeć mecz Raków – Górnik? Transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków – Górnik? Mecz rozegrany zostanie w piątek (19 kwietnia) o godzinie 20:30.

