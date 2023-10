IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, gdzie oglądać

Raków przechodzi trudny okres. Dwa ostatnie tygodnie to dwie porażki i tylko jedna wygrana. Ponadto Medaliki straciły w nich aż dziewięć goli. Mecz z Lechem Poznań przegrany 1:4 został rozegrany w czwartek, dlatego to Radomiak miał znacznie więcej czasu na odpoczynek. Zespół z Częstochowy w kolejny czwartek znów będzie rywalizował w Lidze Europy, co stwarza dla ekipy z Radomia doskonałą okazję, by powalczyć pod Jasną Górą o pełną pulę.

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, transmisja na żywo w TV

Pojedynek Rakowa Częstochowa z Radomiakiem Radom będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, transmisja online

Mecz będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online.

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest Raków Częstochowa. Typy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 1,60.

Raków Częstochowa Radomiak 1.60 4.20 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2023 07:01 .

Gdzie obejrzeć mecz Raków – Radomiak? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Raków – Radomiak? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 1 października, o godzinie 15:00.

