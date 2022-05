PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Radomiak – Wisła Kraków: transmisja w TV i stream online. Biała Gwiazda w niedzielę zagra o zachowanie przynajmniej matematycznych szans na utrzymanie w lidze. Sprawdź na jakim kanale obejrzysz mecz i jak uzyskać dostęp do transmisji za darmo.

Radomiak – Wisła Kraków, gdzie obejrzeć

Kibice Wisły Kraków muszą powoli godzić się z myślą, że w przyszłym sezonie ich drużyny zabraknie w Ekstraklasie. Biała Gwiazda nadal ma matematyczne szanse na utrzymanie, ale aby tak się stało spełnionych musi zostać kilka warunków. Biorąc jednak pod uwagę formę drużyny prowadzonej przez Jerzego Brzęczka może być o to trudno.

Wisła o zachowanie szans na utrzymanie zagra w niedzielę w Radomiu i przystąpi do tego meczu w roli faworyta. Radomiak przed tygodniem doznał wysokiej porażki z Zagłębiem Lubin i w końcówce sezonu gra o pietruszkę. Nie oznacza to jednak, że łatwo odda zwycięstwo wiślakom.

O tym, że na drużynę Radomiaka należy uważać, Wisła przekonała się już jesienią, który przed własną publicznością przegrała 0:1. Czy teraz zrewanżuje się w Radomiu? Sprawdź typy na mecz Radomiak – Wisła Kraków.

Radomiak – Wisła Kraków, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Radomiaka z Wisłą Kraków, które zamknie rywalizację w 33. kolejce PKO Ekstraklasy, rozegrane zostanie w niedzielę o godzinie 17:30. Spotkanie będzie można oglądać na kanałach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD.

Radomiak – Wisła Kraków: transmisja na żywo za darmo

Emocje w walce o utrzymanie w Ekstraklasie sięgają zenitu, dlatego też warto obserwować walkę w dolnej części ligowej tabeli. Jeżeli nie masz wykupionego pakietu Canal+ to nic straconego, bowiem teraz możesz zupełnie za darmo uzyskać dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w usłudze Canal+ online, który pozwala także na obejrzenie meczu Radomiaka z Wisłą. Wystarczy skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera eWinner. Oto co trzeba zrobić.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Radomiak – Wisła Kraków, transmisja online

Niedzielną konfrontację w Radomiu będziemy mogli oczywiście obejrzeć także za pośrednictwem usługi Canal+ online, która jest dostępna także na urządzenia mobilne. Powyżej opisaliśmy sposób, który pozwala na uzyskanie darmowego dostępu do niej na całe 30 dni.

Radomiak – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną dają w tym meczu gościom z Krakowa. Wiślaków w tym meczu musi interesować tylko zwycięstwo.

Radomiak Wisła Kraków 3.25 3.60 2.33 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2022 11:50 .

