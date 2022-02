PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi i Kylian Mbappe

PSG – Rennes: transmisja w TV i online za darmo. W pierwszym spotkaniu 24. kolejki Ligue 1 paryski gigant zagra o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu. Czeka go jednak niełatwe zadanie. Mecz ten będziemy mogli obejrzeć w polskiej telewizji, ale również zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Przedstawiamy sposób.

Mecz PSG dzisiaj, gdzie oglądać

Zespół PSG w ostatnich tygodniach nie miał okazji do gry w optymalnym składzie, ale nie przeszkodziło to mu w odniesieniu zwycięstw w trzech ostatnich spotkaniach. Drużyna Mauricio Pochettino wygrywała kolejno z Brest (2:0), Reims (4:0) i Lille (5:1) i do meczu z Rennes przystąpi z jednym celem, jakim jest zdobycie kolejnych trzech punktów.

Gospodarze nie mogą lekceważyć jednak swojego rywala, bowiem Rennes jest jedynym zespołem, który w tym sezonie pokonał PSG. Teraz będzie chciał potwierdzić, że nie było to dziełem przypadku. O sprawienie niespodzianki na Parc des Princes będzie jednak o wiele trudniej.

PSG jest faworytem piątkowego spotkania i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na PSG – Rennes.

PSG – Rennes, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie na Parc des Princes będziemy oczywiście mogli obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na kanałach Canal+ Sport 2 i Eleven Sports 2. Aby mieć do nich dostęp trzeba oczywiście posiadać wykupiony odpowiedni pakiet. Poniżej prezentujemy jednak sposób, dzięki któremu można obejrzeć mecz zupełnie za darmo.

Mecz PSG: transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Ligue 1, w tym pojedynków Paris Saint-Germain, na swojej stronie internetowej dla swoich klientów udostępnia Fortuna zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełnić proste warunki. Podstawowym jest rejestracja konta w Fortunie przy wykorzystaniu kodu promocyjnego GOAL. Jeżeli już takie posiadasz, aby mieć odblokowany dostęp do transmisji, powinieneś mieć dodatni stan kont oraz zagrany i rozliczony w ciągu ostatnich 7 dni zakład.

PSG – Rennes, transmisja online

Spotkanie za pośrednictwem internetu obejrzymy także, oczywiście po wykupieniu odpowiednich pakietów, na internetowej stronie elevensports.pl oraz dzięki usłudze Canal+ online. Powyżej znajdziecie jednak sposób, dzięki któremu obejrzycie spotkanie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

PSG – Rennes, kursy bukmacherskie

Kursy oferowane na to spotkanie przez polskich bukmacherów jasno wskazują faworyta. Jest nim oczywiście Paris Saint-Germain, które ma po swojej stronie zdecydowanie więcej atutów.

Paris Saint-Germain Rennes 1.60 4.95 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2022 11:28 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin