PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Marsylia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Największy hit 11. kolejki Ligue 1. Jeśli którakolwiek francuska drużyna jest w stanie powstrzymać PSG w drodze po kolejne mistrzostwo Francji to jest to z pewnością Olympique Marsylia. Czy goście z Południa wykorzystają małą zadyszkę paryżan? Początek meczu o godzinie 20:45.

Parc des Princes Ligue 1 Paris Saint-Germain Olympique Marsylia 1.40 5.50 7.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 08:22 .

PSG – Marsylia, gdzie oglądać

PSG notuje serię trzech remisów z rzędu. O ile podział punktów w starciach z Benfiką Lizbona można zrozumieć, o tyle remis z Reims można już uznać za wpadkę podopiecznych Galtiera. W dwóch ostatnich pojedynkach zabrakło znajdującego się w znakomitej formie w tym sezonie Lionela Messiego. Argentyńczyk ma wrócić na niedzielny hit Ligue 1, co będzie sporym wzmocnieniem ekipy z Parc Des Princes.

Marsylia przez długi czas była wiceliderem tabeli. Jednak porażka z Ajaccio i niesamowita forma Lorient sprawiła, że ekipa z południa Francji spadła na trzecie miejsce w tabeli. Mimo to, Marsylia wciąż jest głównym kandydatem do zdetronizowania PSG w rozgrywkach ligowych. Olympique wygrał trzy z ostatnich czterech spotkań.

PSG – Marsylia, transmisja na żywo w TV

Niedzielny hit 11. kolejki Ligue 1 będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 2 oraz CANAL+ Sport 2. Początek meczu o godzinie 20:45.

PSG – Marsylia, transmisja za darmo

Starcie pomiędzy PSG i Marsylią będzie można również obejrzeć na stronie internetowej polskiego bukmachera STS. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy jednak spełnić dwa bardzo proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL a następnie zagraj w ciągu 24h przed transmisją dowolny kupon. To wszystko. Dzięki temu uzyskasz dostęp do niedzielnego hitu Ligue 1.

PSG – Marsylia, transmisja online

Niedzielny hit Ligue 1 możecie obejrzeć również w usłudze CANAL+ Online, do czego serdecznie zachęcamy. Dzięki naszej atrakcyjnej promocji możecie zaoszczędzić aż 144 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się wykupić abonament na sześć miesięcy z góry zapłacicie jedynie 240 zł zamiast 384 zł. Miesięczny abonament w standardowej ofercie z dostępem do kanałów Eleven Sports i Polsat Sport Premium kosztuje 64 zł.

PSG – Marsylia, kursy bukmacherskie

Jak w każdym meczu Ligue 1, zdecydowanym faworytem do zwycięstwa jest zespół Paris Saint-Germain. Kursy na wygraną podopiecznych Galtiera wynoszą około 1,38. Typy na remis w niedzielnym hicie oscylują wokół 5,60, natomiast najmniej prawdopodobnym rezultatem według polskich bukmacherów jest zwycięstwo Marsylii.

Paris Saint-Germain Olympique Marsylia 1.40 5.50 7.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 08:22 .