PSG – Benfica: transmisja w TV i stream online. Przed tygodniem Benfica przed własną publicznością urwała punkt faworyzowanemu PSG. Czy w meczu na Parc des Prines zespół z Lizbony ponownie zdoła postawić się gigantom z Paryża? Początek meczu o godzinie 21:00.

Parc des Princes Liga Mistrzów, gr. H Paris Saint-Germain Benfica Lizbona 1.50 5.00 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 października 2022 12:24 .

PSG – Benfica, gdzie oglądać

PSG po raz pierwszy w tym sezonie zanotowało serię dwóch meczów bez zwycięstwa. Po remisie z Benfiką, PSG zremisowało także w meczu ligowym z Reims. Paryżanie są jeszcze niepokonani w tym sezonie i również w roli faworyta przystąpią do wtorkowego spotkania z drużyną z Portugalii, mimo niepowodzeń w dwóch ostatnich meczach. Podopieczni Galtiera będą musieli poradzić sobie w tym spotkaniu bez Lionela Messiego.

Benfica podobnie, jak PSG jest w tym sezonie niepokonana. Potrzymać tą passę w Paryżu będzie niezwykle trudno, ale już w meczu przed własną publicznością Portugalczycy udowodnili, że nie należy skazywać ich z góry na porażkę. Obie drużyny przewodzą w grupie H Ligi Mistrzów z siedmioma punktami na koncie. Wygrana może ich mocno przybliżyć do awansu do fazy pucharowej.

PSG – Benfica, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Paris Saint-Germain – Benfica Lizbona transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 3. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

PSG – Benfica, transmisja online

Starcie PSG z Benfiką możecie również obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online, dzięki której będziecie mieli dostęp do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów. Miesięczny abonament w standardowej ofercie z dostępem do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium wynosi 64 zł. Jednak przy tej okazji serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, dzięki której zaoszczędzicie aż 144 zł. Korzystając z naszej promocji i wykupując 6-miesięczny abonament z góry zapłacicie jedynie 240 zł zamiast 384 zł.

PSG – Benfica, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania jest PSG. Kursy na zwycięstwo podopiecznych Galtiera wynoszą około 1,49. Dużo wyższe kursy są na remis w tym pojedynku i wynoszą około 5,25. Według polskich bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem jest wygrana Benfiki.

