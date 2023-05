PSG - Ajaccio: transmisja za darmo. Paryżanie do sobotniego spotkania przystąpią w roli murowanego faworyta. Sprawdź gdzie oglądać mecz w TV i online.

IMAGO/Julien Mattia Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Ajaccio, gdzie oglądać?

PSG stoi przed szansą zrobienia ogromnego kroku w kierunku zdobycia mistrzostwa Francji. Paryżanie w sobotni wieczór podejmować będą u siebie praktycznie pewnego spadkowicza – AC Ajaccio. Zdobycie trzech punktów przed paryżan jest w tym spotkaniu obowiązkiem, a biorąc pod uwagę, że na cztery kolejki przed końcem mają sześć punktów przewagi nad Lens, taki scenariusz znacznie przybliży ich do tytułu.

Paryżanie w tym sezonie wiele razi się potykali, ale w sobotę nie powinni mieć najmniejszych problemów ze zdobyciem trzech punktów. Sprawdź nasze typy na mecz PSG – Ajaccio.

Gdzie oglądać mecz?

Usługa STS TV – darmowa transmisja z kodem GOAL

Kanał Eleven Sports 2

Kanał CANAL+ Family

Usługa CANAL+ Online

PSG – Ajaccio, transmisja na żywo w TV

Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę (13 maja) o godzinie 21:00. Transmisja za darmo z meczu PSG – Ajaccio dostępna będzie w usłudze STS TV po podaniu kodu promocyjnego GOAL, natomiast telewizyjny przekaz będzie dostępny na kanałach Eleven Sports 2 i CANAL+ Family.

PSG – Ajaccio: transmisja na żywo za darmo

Wszystkie spotkania PSG i ligi francuskiej można oglądać zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo proste i wymaga spełnienia jedynie dwóch warunków.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu PSG – Ajaccio zostanie odblokowany

PSG – Ajaccio, transmisja online

Drogą internetową mecz będzie transmitowany także w usłudze CANAL+ online. Jak skorzystać z promocji pozwalającej na obniżenie miesięcznej opłaty za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ z 49 zł do 39 zł? Wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony i wykupić półroczny dostęp do pakietu.

Gdzie obejrzeć mecz PSG – Ajaccio? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz kanałach Eleven Sports 2 i CANAL+ Family. Kiedy odbędzie się spotkanie PSG – Ajaccio? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (13 maja) o godzinie 21:00.

