PressFocus Na zdjęciu: Kasjusz "Don Kasjo" Życiński

Prime Show MMA 11: gdzie oglądać?

W sobotę (11 stycznia) odbędzie się kolejna edycja gali Prime MMA. Tym razem jej gospodarzem będzie Ostrów Wielkopolski. Organizatorzy przygotowali 10 bardzo ciekawie zapowiadających się pojedynków. W walcie wieczoru Kasjusz “Don Kasjo” Życiński zmierzy się z Marcinem Wrzoskiem. W oktagonie zobaczymy także Arkadiusza Tańculę, Pawła Jóźwiaka, Jacka Murańskiego czy Dominika Zadorę. Transmisja z tej gali dostępna będzie za pośrednictwem internetu w systemie PPV. Dostęp można wykupić na stronie playlive.net.

Prime Show MMA 11 PPV: cena, gdzie kupić?

Transmisja z gali Prime Show MMA 11 tradycyjnie będzie dostępna w systemie PPV. Aby ją obejrzeć wystarczy mieć dostęp do internetu oraz wykupić odpowiedni pakiet. Podstawowa opcja kosztuje 49,99 zł i gwarantuje dostęp do transmisji w jakości 720p. Dodatkowo galę można odtworzyć w ciągu 48 godzin. Drugi z pakietów – premium – to koszt 54,99 zł. W tym wypadku transmisja dostępna jest w jakości 1080p, a jej zapis jest dostępny przez 7 dni.

Odpowiadający nam pakiet można wykupić na stronie primemma.tv.

250 zł bonusu za nokaut na Prime MMA 11

BETFAN przygotował specjalną promocję na Prime MMA 11. Oferuje aż 250 zł bonusu, jeżeli dowolna walka na gali zakończy się nokautem (KO lub TKO). Z oferty można skorzystać zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jej zasady.

Zarejestruj konto w BETFAN z kodem promocyjnym GOAL, akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie dokładnie 20 zł Postaw pierwszy po założeniu konta kupon SOLO lub AKO za dokładnie 20 zł. Umieść na nim dowolny zakład z oferty na Prime MMA 11 (łączy kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00, kupon musi zostać rozliczony do 12.01, godz. 9:00) Jeżeli przynajmniej jedna walka na gali Prime MMA 11 zakończy się nokautem, otrzymasz od BETFAN freebet o wartości 250 zł

Prime Sjow MMA 11: o której gala?

Gala Prime MMA 11 odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w sobotę (11 stycznia). Gala rozpocznie się o godzinie 19:30.

