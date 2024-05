Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.05.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń – Górnik: gdzie oglądać?

Jedno z ciekawszych spotkań 34. kolejki PKO Ekstraklasy odbędzie się w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmie Górnik Zabrze. Obie drużyny znajdują się blisko siebie w tabeli ligowej, a wynik nadchodzącej rywalizacji ustali ostateczną kolejność. Na ten moment górnicy plasują się na 5. miejscu z punktem więcej niż Pogoń, która jest dwie pozycję niżej. Zarówno jedni, jak i drudzy wciąż mają szanse na zajęcie 4. miejsca na koniec sezonu. Sprawdź nasze typy na mecz Pogoń – Górnik.

Pogoń – Górnik: transmisja w TV

Rywalizacja Pogoni i Górnika będzie transmitowana w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale Canal+ Sport 3. Początek o godzinie 17:30.

Pogoń – Górnik: transmisja online

Mecz w Szczecinie w ramach 34. kolejki PKO Ekstraklasy można śledzić w usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z takiej opcji, należy wykupić pakiet w kwocie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Potem 54 zł miesięcznie.

Pogoń – Górnik: kto wygra?

Pogoń – Górnik: kursy bukmacherskie

Analitycy jako faworyta meczu typują drużynę gospodarzy Pogoń Szczecin. Kurs na zwycięstwo Portowców to 1.85, zaś współczynnik na triumf Górnika Zabrze to ok. 3.85.

Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 1.94 4.00 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 maja 2024 06:08 .

Gdzie oglądać mecz Pogoń – Górnik?

Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Pogoń – Górnik?

Mecz zostanie rozegrany w sobotę (25 maja) o godzinie 17:30.

