Piast – Śląsk, gdzie oglądać

Piast Gliwice nie prezentuje w ostatnim czasie dobrej formy. Jest znacznie niżej w tabeli niż Śląsk Wrocław, ale mimo to w opinii bukmacherów jest faworytem. Być może wynika to z faktu, że gliwiczanie znakomicie sobie radzą w pojedynkach ze Śląskiem na własnym stadionie. W ostatnich 15 spotkaniach przegrali tylko raz, a bilans pozostałych gier to siedem wygranych i siedem remisów. To sprawia, że zapowiada się niezwykle interesujące widowisko.

Piast – Śląsk, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz PKO Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice i Śląskiem Wrocław będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 3. Początek o godzinie 17:30.

Piast – Śląsk, transmisja online

Pojedynek Piast – Śląsk będzie dostępny na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Piast – Śląsk, kursy bukmacherskie

Mimo wyższej pozycji w tabeli Śląska Wrocław to Piast Gliwice jest faworytem tego spotkania w oczach bukmacherów. Warto jednak zwrócić uwagę, że kursy na zwycięstwo każdej z drużyn są dość wysokie.

