Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Jakub Czerwiński

Reklama

Piast Gliwice – Lech Poznań: gdzie oglądać?

Drugim piątkowym meczem w 17. kolejce PKO Ekstraklasy będzie starcie lidera tabeli z 10. zespołem w stawce. Wszystko wskazuje na to, że goście powinni sobie spokojnie poradzić z gospodarzami, ale nigdy nie można być niczego pewnym, a już szczególnie w futbolu.

Piast Gliwice – Lech Poznań: transmisja TV

Mecz ten będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport 3. Początek meczu w piątek 29 listopada 2024 roku o godzinie 20:15.

Piast Gliwice – Lech Poznań: stream online

Transmisja tego starcia dostępna będzie także w w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Reklama

Piast Gliwice – Lech Poznań: kto wygra?

Kto wygra mecz? Piast Gliwice

Remis

Lech Poznań Piast Gliwice

Remis

Lech Poznań 0 Votes

Piast Gliwice – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Piast Gliwice Remis Lech Poznań 4.10 3.40 2.00 4.10 3.40 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2024 07:19 .

Kiedy odbędzie się mecz Piast Gliwice – Lech Poznań? Mecz ten będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport 3 oraz w Canal+ Online. Gdzie obejrzeć mecz Piast Gliwice – Lech Poznań? Początek meczu w piątek 29 listopada 2024 roku o godzinie 20:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.