PSG – Nicea: transmisja za darmo. Na inaugurację piątek serii gier we Francji Paris-Saint Germain podejmie OGC Nice. Sprawdź gdzie oglądać mecz PSG – Nicea.

Imago/Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Marquinhos

PSG – OGC Nice, gdzie oglądać

Po miernym początku sezonu gra Paris-Saint Germain wraca na właściwe tory. Mistrz Francji wygrał kolejno 3:1 z Lens i 4:1 z Olympique Lyon i wskoczył na pozycję wicelidera tabeli. Do prowadzącego AS Monaco traci tylko dwa punkty. Do treningów z drużyną wrócił już Kylian Mbappe, który ma szansę na występ w rywalizacji z OGC Nice.

Nicea w ostatnich sezonach potrafiła postawić się Paris-Saint Germain. Na pięć poprzednich meczów przegrała tylko dwa, co jak na warunki zespołu jest wyczynem. Jeśli między słupkami znów dobrze spisze się Marcin Bułka, Orlątka mają szansę na urwanie punktów mistrzowi Francji.

Sprawdźcie nasze typy na mecz PSG – OGC Nice.

PSG – OGC Nice, transmisja na żywo w TV

Spotkanie inaugurujące 5. kolejkę Ligue 1 między Paris-Saint Germain i OG Nice obejrzycie na antenach CANAL+Sport 2, CANAL+Sport 5 i Eleven Sports 1. Początek w piątek o godzinie 21:00.

PSG – OGC Nice, transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Paris-Saint Germain z Niceą obejrzycie również w Internecie i to całkowicie za darmo. Umożliwia to usługa STS TV. Uzyskanie do niej dostępu nie jest skomplikowane.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu PSG – OGC Nice zostanie odblokowany

PSG – OGC Nice, transmisja online

Rywalizację w Ligue 1 można też obejrzeć online. Możliwość taką oferuje serwis CANAL+ online dostępny jako aplikacja mobilna oraz na Smart TV. Dzięki specjalnej promocji CANAL+ możecie także oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacisz jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

PSG – OGC Nice, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem bukmacherów przed piątkowym meczem jest PSG. Kurs na wygraną mistrz Francji wynosi 1.50. Typ na OGC Nice to już 6.00.

Paris Saint-Germain Nice 1.52 4.75 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2023 07:04 .

Gdzie obejrzeć mecz PSG – OGC Nice? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz na kanałach Eleven Sports 1, CANAL+Sport 2 i CANAL+ Sport 5. Kiedy odbędzie się spotkanie PSG – OGC Nice? Mecz rozegrany zostanie w piątek (15 września) o godzinie 21:00.

