Olimpia Elbląg - KKS Kalisz to jeden z kilku niedzielnych meczów w ramach 14. kolejki Betclic 2. Ligi. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Andruszko

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Olimpia – KKS Kalisz, gdzie oglądać?

Olimpia Elbląg i KKS Kalisz to drużyny, które dzieli w tabeli Betclic 2. Ligi różnica 12 punktów. Gospodarze potyczki są czerwoną latarnią rozgrywek. Kaliszanie zadomowili się natomiast na dziewiątym miejscu.

Olimpia przystąpi do niedzielnego spotkania po dwóch z rzędu remisach. Dzieliła się punktami kolejno z: Zagłębiem II Lubin (0:0) i Resovią (2:2). Z kolei ekipa z Kalisza w nie wygrała od trzech meczów, notując w nich dwa remisy i porażkę. Uległa Polonii Bytom (0:3). Remisowała natomiast z Hutnikiem Kraków (1:1) i ŁKS-em II (0:0).

Olimpia – KKS Kalisz, transmisja w TV

Niedzielnej potyczki nie będzie można zobaczyć w żadnej tradycyjnej telewizji. TVP nie ma starcia z Elbląga w swojej ramówce.

Olimpia – KKS Kalisz, transmisja online

Drugie z niedzielnych spotkań w Betclic 2. Lidze będzie do obejrzenia w internecie. Transmisja z meczu Olimpia Elbląg – KKS Kalisz będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Starcie zacznie się o godzinie 14:30 i skomentują je Maciej Piotrowski oraz Rafał Ulatowski. Rywalizację w ramach 14. kolejki Betclic 2. Ligi można obejrzeć także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Olimpia – KKS Kalisz, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Olimpii 0% wygraną KKS-u Kalisz 0% remisem 0% 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Olimpii

wygraną KKS-u Kalisz

remisem



Olimpia – KKS Kalisz, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant z wygraną Olimpii. Najmniej realny scenariusz zakłada natomiast, że potyczka zakończy się podziałem punktów.

Olimpia Elbląg KKS 1925 Kalisz Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2024 14:51 .

Gdzie obejrzeć mecz Olimpia – KKS Kalisz? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Olimpia – KKS Kalisz? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (20 października) o godzinie 14:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.