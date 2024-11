fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wojciech Szumilas

Olimpia – Polonia, gdzie oglądać?

Polonia Bytom to jeden z głównych kandydatów do bezpośredniego awansu do pierwszej ligi. W tej chwili zajmuje trzecie miejsce ze stratą dwóch punktów do drugiej Wieczystej Kraków. W sobotę Polonia zagra na wyjeździe z Olimpią Grudziądz, czyli ekipą radzącą sobie znacznie gorzej i mającą przed sobą trudną walkę o utrzymanie.

Mecz Olimpia Grudziądz – Polonia Bytom rozpocznie się o godzinie 12:45. Sprawdź nasze typy.

Olimpia – Polonia, transmisja TV

Mecz Olimpia Grudziądz – Polonia Bytom będzie dostępny w tradycyjnej telewizji na kanale TVP Sport.

Olimpia – Polonia, transmisja online

Spotkanie Olimpii z Polonią będzie można obejrzeć w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Mecze Betclic 2. Ligi można śledzić także w usłudze Betclic TV. W celu uzyskania do niej dostępu wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości.

Olimpia – Polonia, kto wygra?

Olimpia – Polonia, kursy bukmacherskie

Polonia Bytom to wyraźny faworyt sobotniego starcia. Kurs na wygraną gości wynosi 1.96. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Olimpii Grudziądz jest to aż 3.50. Kurs na remis wynosi z kolei 3.40. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Olimpia Grudziądz Polonia Bytom Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 11:43 .

Gdzie obejrzeć mecz Olimpia Grudziądz – Polonia Bytom? Spotkanie obejrzysz w telewizji na TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Olimpia Grudziądz – Polonia Bytom? Spotkanie odbędzie się już w sobotę (23 listopada) o godzinie 12:45.

