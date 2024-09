PressFocus Na zdjęciu: Andrzej Witan

Olimpia Grudziądz – Olimpia Elbląg: gdzie oglądać?

Jednym ze spotkań 9. kolejki Betclic 2. ligi będzie rywalizacja Olimpii Grudziądz z Olimpią Elbląg. To będzie spotkanie dwóch zespołów, które do tej pory radzą sobie raczej słabo. Po dotychczasowych meczach mają oni odpowiednio siedem i pięć punktów. Są też sąsiadami w tabeli, ale na jej dnie. Trudno więc oczekiwać wielkiego meczu w Grudziądzu.

Olimpia Grudziądz – Olimpia Elbląg: transmisja TV

Nie będzie transmisji tego meczu w tradycyjnej telewizji. TVP Sport wybrało inne spotkania tej kolejki na transmisję.

Olimpia Grudziądz – Olimpia Elbląg: stream online

Spotkanie Olimpii Grudziądz z Olimpią Elbląg nie będzie transmitowane online.

Warto jednak przypomnieć, że mecze Betclic 2. ligi można oglądać w usłudze Betclic TV. Należy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną kwotę.

Olimpia Grudziądz – Olimpia Elbląg: kto wygra

Olimpia Grudziądz – Olimpia Elbląg: kursy bukmacherskie

Olimpia Grudziądz Olimpia Elbląg 1.65 3.50 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2024 06:20 .

Gdzie oglądać mecz Olimpia Grudziądz – Olimpia Elbląg? Mecz ten nie będzie transmitowany ani w telewizji ani online. Kiedy odbędzie się mecz Olimpia Grudziądz – Olimpia Elbląg? Mecz odbędzie się w sobotę 14 września 2024 roku o godzinie 19:00.

