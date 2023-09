Pressfocus fot. Wojciech Szubartowski Na zdjęciu: Motor Lublin

Motor Lublin – Sparta Wrocław, gdzie oglądać

Już w niedzielę długo wyczekiwany finał żużlowej PGE Ekstraligi. W nim zmierzą się absolutnie najlepsze drużyny obecnych rozgrywek, czyli Motor Lublin i Sparta Wrocław. Pamiętajmy, że czeka nas dwumecz, dlatego niedzielne starcie niczego jeszcze nie rozstrzyga. Przewiduje się, że Koziołki lepiej wejdą w mecz i wykorzystają problemy kadrowe rywala. Uwaga znów skierowana będzie przede wszystkim na Bartosza Zmarzlika. W obecnym sezonie jest bardzo solidny i pewnie kroczy po tytuł mistrza świata.

Motor Lublin – Sparta Wrocław, transmisja na żywo w TV

Pierwszy mecz finałowy między Motorem Lublin i Spartą Wrocław obejrzycie na antenie CANAL+Sport 5. Początek transmisji w niedzielę 17 września o godzinie 19:15.

Motor Lublin – Sparta Wrocław, transmisja online

Jeśli nie macie dostępu do CANAL+Sport 5 w telewizji, to nic straconego. Mecz Motor – Sparta możecie obejrzeć również w Internecie. Umożliwia to usługa CANAL+ online. A my do tego dokładamy atrakcyjną promocję, która pozwala zaoszczędzić w ciągu pół roku aż 204 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony za 6 miesięcy dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz tylko 240 zł, czyli 40 zł miesięcznie. W standardowej ofercie miesięczny koszt wynosi 74 zł.

Motor Lublin – Sparta Wrocław, kto wygra

Gdzie obejrzeć mecz Motor Lublin – Sparta Wrocław? Transmisja meczu dostępna będzie na CANAL+Sport 5 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Motor Lublin – Sparta Wrocław? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (17 września) o godzinie 19:15.

