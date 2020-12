Milan – Lazio: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 20:45 rozegrany zostanie mecz Serie A: Milan – Lazio. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Milan – Lazio. Hit z dużą stawką

AC Milan zmierzy się z SS Lazio w najciekawszym spotkaniu 14. kolejki włoskiej ekstraklasy. Ekipa z Lombardii powalczy o to, aby utrzymać pozycję lidera rozgrywek. Z kolei team z Wiecznego Miasta ma nadzieję na to, że dołączy do czołówki ligowej tabeli.

Mediolański team w trakcie mienionego weekendu pozostawił w pokonanym polu US Sassuolo (2:1). Z kolei ekipa z Wiecznego Miasta ostatnio przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w boju z SSC Napoli (2:0).

W ośmiu ostatnich potyczkach między oboma zespołami trzy razy górą byli Rossoneri, trzy razy miał też miejsce remis. Tymczasem w dwóch bojach górą był team z Wiecznego Miasta.

Milan – Lazio: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie w Mediolanie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Serie A: Milan – Lazio transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Milan – Lazio, transmisja online

Transmisja ze środowego meczu Serie A w Mediolanie będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz AC Milan – SS Lazio: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Ponadto trzeba też dodać, że mecz można zobaczyć na stronie internetowej ElevenSports.pl.