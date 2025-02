PressFocus Na zdjęciu: Christian Pulisic

AC Milan – Inter Mediolan, gdzie oglądać?

Punktem kulminacyjnym w 23. kolejce rozgrywek Serie A będzie starcie w Mediolanie. To tam dojdzie to derbowej rywalizacji, która elektryzuje kibiców na całym świecie. Milan do starcia z Interem podejdzie rozdrażniony pucharową porażką 1:2 z Dinamo Zagrzeb. Wynik ten pozbawił drużynę bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tym samym Sergio Conceicao i spółka muszą walczyć w barażach.

Inter jest dużo spokojniejszy, ponieważ ograł 3:0 Monaco i czeka na swojego rywala w 1/8 finału. Ponadto Simone Inzaghi walczy z drużyną o tytuł mistrza Włoch, co nie grozi Milanowi, który ma aż 16 punktów mniej. Derby bywają jednak nieprzewidywalne, a wyniki często przeczą logice.

AC Milan – Inter Mediolan, transmisja w TV

Spotkanie AC Milan – Inter Mediolan będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1. Rywalizację z Mediolanu skomentują Julian Kowalski i Marcin Nowomiejski.

AC Milan – Inter Mediolan, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można oglądać w internecie na stronie elevensports.pl. Ponadto rywalizacja będzie dostępna u bukmachera w usłudze STS TV. Poniżej przedstawiamy instrukcję, co zrobić, aby odblokować dostęp do meczu w STS TV.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania AC Milan – Inter Mediolan zostanie odblokowany.

AC Milan – Inter Mediolan, kto wygra?

AC Milan – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Faworyt niedzielnych derbów Mediolanu to Inter. Według bukmacherów współczynnik na takie zdarzenie to 1.96. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 3.90. W przypadku braku wyłonienia triumfatora kurs wynosi 3.60.

AC Milan Inter Mediolan 4.15 3.70 1.96 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lutego 2025 07:34 .

Gdzie obejrzeć mecz AC Milan – Inter Mediolan? Mecz obejrzysz w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić na stronach elevensports.pl oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz AC Milan – Inter Mediolan? Mecz odbędzie się w niedzielę, 2 lutego, o godzinie 18:00

