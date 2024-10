SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Mecz Wisły dzisiaj: transmisja

Wisła Kraków wygrała trzy ostatnie ligowe spotkania i nie zamierza na tym poprzestawać. We wtorek rozegra jedno z zaległych spotkań, w którym zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Wiślacy przystąpią do tego pojedynku w roli wyraźnego faworyta, licząc na odrobienie kolejnych strat do ligowej czołówki.

Mecz Górnik Łęczna – Wisła Kraków rozegrany zostanie we wtorek (22 października) o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania nie będzie jednak dostępna w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie można natomiast obejrzeć korzystając z usługi Betclic TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe – wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim dowolne środki.

Górnik – Wisła: gdzie obejrzeć?

Transmisja z meczu Górnik – Wisła będzie dostępna tylko drogą internetową. Wszystkie spotkania Betclic 1. Ligi można oglądać korzystając z opisanej wyżej usługi Betclic TV. Transmisje dostępne są także na stronie sport.tvp.pl.

Górnik – Wisła: kto wygra?

