W sobotę drugie spotkanie w nowym sezonie rozegra PSG, które na Parc des Princes zmierzy się ze Strasbourgiem. Oczy całego piłkarskiego świata będą zwróconego na Lionela Messiego, który w tym tygodniu został piłkarzem Paris Saint-Germain. Czy Argentyńczyk ma szansę na debiut? Mecze francuskiej Ligue 1 można jednak oglądać także za darmo na stronach legalnych polskich bukmacherów.

Mecz PSG dzisiaj: transmisja za darmo

Paris Saint-Germain sezon rozpoczęło od wyjazdowego zwycięstwa 2:1 z Troyes. Teraz drużyna Mauricio Pochettino, która latem została wzmocniona kilkoma czołowymi europejskimi zawodnikami, będzie starała się odnieść drugie zwycięstwo. Jej rywalem będzie Strasbourg, więc każdy inny wynik niż wygrana PSG będzie ogromną niespodzianką.

W tym tygodniu zawodnikiem PSG został Lionel Messi, który w sobotę pojawi się na Parc des Princes. Wszystko jednak wskazuje na to, że jego wizyta ograniczy się do powitania się z kibicami swojego nowego klubu. Argentyńczyk dopiero co rozpoczął treningi z zespołem i nie jest jeszcze w pełni przygotowany do gry.

Mecz PSG dzisiaj, gdzie obejrzeć

Mecze Ligue 1 transmitowane będą również na stronach niektórych legalnie działających w Polsce bukmacherów. Transmisje będą dostępne między innymi za pośrednictwem usługi Superbet TV, uruchomionej przez jednego z czołowych polskich bukmacherów.

Transmisja z sobotniego meczu PSG – Strasbourg będzie dostępna za darmo dla wszystkich klientów Superbet zakłady bukmacherskie. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby mieć dostęp do transmisji jest posiadanie swojego konta u bukmachera.

