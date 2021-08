Legia Warszawa – Slavia Praga: gdzie oglądać? O której i kiedy gra Legia Warszawa?

Legia – Slavia: gdzie oglądać mecz eliminacji Ligi Europy? Spotkanie odbędzie się w czwartek wieczorem (26 sierpnia) o godzinie 21:00 na stadionie im. Wojska Polskiego. Sprawdź, gdzie będzie prowadzona transmisja w tv i online z meczu Legia – Slavia.

Legia – Slavia, gdzie oglądać

Legia Warszawa nie otworzy w tym sezonie bram do raju, bo nie sprostała Dinamo Zagrzeb. Niemniej mistrzowie Polski wciąż mają szanse na występy w fazie grupowej Ligi Europy. W teorii mogą trafić w niej na mocniejszych rywali, co może mieć wpływ na oglądalność transmisji z tych spotkań, a także obecność kibiców na trybunach. Gdyby jednak Wojskowym powinęła się noga, to będą grać w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Legia w pierwszym starciu ze Slavią zremisowała 2:2. Dwukrotnie obejmowała w tej batalii prowadzenie, ale za każdym razem mistrzowie Czech byli w stanie skutecznie odpowiedzieć. Wojskowi w trakcie minionego weekendu nie rozegrali spotkania w lidze, przekładając potyczkę z Bruk-Beterm Termaliką. Inaczej do tematu podeszli natomiast Czesi, którzy zagra mecz przeciwko Banikowi Ostrawa. Nie tylko rozbili rywala 4:0, ale postraszyli też Legię.

Jak zakończy się czwartkowe spotkanie w Warszawie?

Legia – Slavia, transmisja TV

Dzisiejszy mecz czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Europy będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania Legia – Slavia transmisja na żywo będzie dostępna na TVP 2. Mecz skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.

Legia – Slavia, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na stadionie przy Łazienkowskiej, będzie również dostępna w internecie. Mecz Legia – Slavia online na żywo dostępna będzie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której mecz Legia – Slavia?

Mecz Legia – Slavia rozegrany zostanie w czwartek (26 sierpnia). Spotkanie o awans do fazy grupowej Ligi Europy, które odbędzie się na obiekcie przy Łazienkowskiej, rozpocznie się o godzinie 21:00.

Legia – Slavia, kursy bukmacherskie

Slavia jest faworytem bukmacherów do awansu do kolejnej rundy. Wskazują na to kursy oferowane przez bukmacherów na to starcie.

Legia Warszawa Slavia Praga 3.35 3.65 2.20 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 25. sierpnia 2021 23:02 .

