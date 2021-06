Z meczu Hiszpania – Portugalia : transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (4 czerwca) o godzinie 19:30. Towarzyskie spotkanie na Wanda Metropolitano w Madrycie to jeden z elementów przygotowań do Euro 2020. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Mecz Hiszpania – Portugalia: gdzie oglądać?

Dzisiejsze spotkanie w Madrycie to bez wątpienia jeden z ciekawiej zapowiadających się spotkań przed rozpoczęciem Euro 2020. Obie drużyny zaliczane są do grona zespołów, które w turnieju finałowym Mistrzostw Europy mogą powalczyć o medale. Dla obu zespołów będzie to również pierwsze sparingowe spotkanie przed rozpoczęciem rywalizacji o miano najlepszej drużyny na Starym Kontynencie.

W piątkowym meczu trudno wskazać zdecydowanego faworyta, choć za reprezentacją Hiszpanii z pewnością przemawia atut własnego boiska. Nie możemy się spodziewać tego, że obie drużyny wystąpią w optymalnym zestawieniach, ale obie z pewnością będą chciały odnieść zwycięstwo, które znacząco podniesie ich morale przed Euro 2020.

Ostatni ich pojedynek, który odbył się całkiem niedawno, bo w październiku ubiegłego roku w Lizbonie, nie był porywający. Mecz zakończył się bowiem bezbramkowym remisem. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Hiszpania – Portugalia. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Hiszpania – Portugalia, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie w Madrycie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z towarzyskiego meczu: Hiszpania – Portugalia transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30.

Hiszpania – Portugalia: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Wanda Metropolitano, będzie również dostępna w internecie. Mecz Hiszpania – Portugalia online na żywo obejrzysz za internetowej stronie tvpsport.pl oraz za pośrednictwem pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Hiszpania – Portugalia: kursy bukmacherskie

W piątkowym spotkaniu bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną dają gospodarzom.

Hiszpania Portugalia 2.36 3.35 3.15 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 4. czerwca 2021 12:13 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin