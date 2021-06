Francja – Bułgaria: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć mecz Francja – Bułgaria? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (8 czerwca) o godzinie 21:10. Spotkanie rozegrane zostanie na Stade de France. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć meczu reprezentacji Francji.

Francja – Bułgaria, gdzie oglądać

Reprezentacja Francji, która uważana jest za jednego z głównych kandydatów do wygrania Euro 2020, we wtorkowy wieczór zmierzy się u siebie z Bułgarią. Dla zespołu Didiera Deschampsa będzie to ostatnie towarzyskie spotkanie przed rozpoczęciem turnieju finałowego.

Przed tygodniem Trójkolorowi bez problemów pokonali 3:0 Walię. Dzisiaj również wybiegną na boisko z jednym celem, jakim będzie odniesienie pewnego zwycięstwa i podbudowanie się przed Mistrzostwami Europy. Francuzi są zdecydowanym faworytem i każdy inny wynik niż ich pewna wygrana będzie dużą niespodzianką.

W ostatnim meczu z Walią selekcjoner francuskiego zespołu postawił na silną jedenastkę. Podobnej decyzji możemy spodziewać się we wtorek, choć kilka roszad w podstawowym składzie jest możliwych. Do składu powinien między innymi wskoczyć N’golo Kante, który trenuje już z zespołem na pełnych obrotach. Dowiedz się więcej – sprawdź nasz typ na mecz Francja – Bułgaria.

Francja – Bułgaria, transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz na Stade de France w Saint-Denis będzie dostępny w polskiej telewizji. Z towarzyskiego meczu: Francja – Bułgaria transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Polsat Sport. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 21:10.

Francja – Bułgaria, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w podparyskim Saint-Denis, będzie również dostępna w internecie. Mecz Francja – Bułgaria online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Francja – Bułgaria, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują w tym meczu innego rozstrzygnięcia niż wygrana reprezentacji Francji. Jasno wskazują na to kursy oferowane przez nich na to spotkanie.

Francja Bułgaria 1.12 10.0 26.0 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 8. czerwca 2021 08:17 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin