W niedzielę swoje pierwsze spotkanie w nowym sezonie La Liga rozegra FC Barcelona. Duma Katalonii sezon 2021/22 rozpocznie od meczu z Realem Sociedad na własnym stadionie. Jak poradzi sobie zespół Ronalda Koemana bez Lionela Messiego? Meczu hiszpańskiej La Liga można oglądać za darmo między innymi na stronach legalnych polskich bukmacherów.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja za darmo

Kilka dni temu skończyła się pewna epoka w Barcelonie. Z klubem definitywnie pożegnał się Lionel Messi, który był jego liderem przez wiele ostatnich lat. Trener Ronald Koeman stoi tym samym przed trudnym zadaniem, jakim będzie wypełnienie dziury powstałej po odejściu Argentyńczyka.

Pierwszy test formy Barcelonę czeka w niedzielny wieczór na Camp Nou, gdzie zmierzy się z Realem Sociedad. Gospodarze przystąpią do tego meczu w roli faworyta, ale w żadnym wypadku nie mogą zlekceważyć swojego przeciwnika, jeżeli liczą na zdobycie w tym meczu trzech punktów.

Mecz Barcelony dzisiaj, gdzie obejrzeć

Telewizyjnymi prawami do transmitowania meczów hiszpańskiej La Liga w sezonie 2021/22 dysponują Eleven Sports i Canal+, ale do oglądania tych kanałów konieczne jest wykupienie do nich dostępu. Mecze między innymi Barcelony będą jednak transmitowane zupełnie za darmo także na platformach niektórych legalnie działających w Polsce bukmacherów. Transmisje dostępne będą np. na stronie jednego z największych polskich firm – Fortuna zakłady bukmacherskie.

Transmisja z niedzielnego meczu Barcelona – Real Sociedad będzie dostępna za darmo dla wszystkich klientów Fortuny. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby mieć dostęp do transmisji jest posiadanie swojego konta u bukmachera. Możecie je zarejestrować klikając na poniższy link. Wpisując w odpowiednie pole kod promocyjny: GOAL otrzymacie dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 złotych.

Kiedy gra Barcelona?

Mecz 1. kolejki La Liga, w ramach której FC Barcelona zagra u siebie z Realem Sociedad, odbędzie się 15 sierpnia (niedziela) o godzinie 20:00.

