FC Barcelona zagra dzisiaj o awans do finału Ligi Mistrzów. W wyjazdowym meczu zmierzy się z Interem Mediolan. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać dzisiejszy mecz Barcelony.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo

FC Barcelona czeka czeka bardzo ważny tydzień, który rozpocznie dzisiaj rewanżowym spotkaniem 1/2 finału Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Pierwsze spotkanie, które Duma Katalonii rozgrywała przed własną publicznością zakończyło się remisem 3:3. Tym samym pojedynek w Mediolanie zapowiada się ekscytująco. Kilka dni później Barcelonie przyjdzie się z kolei zmierzyć z Realem Madryt w ligowym El Clasico.

Dzisiejszy mecz Barcelony w Mediolanie z miejscowym Interem rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie tylko na kanale CANAL+ Extra 1. Mecz możesz również obejrzeć online na platformie streamingowej CANAL+. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 90 dni za darmo.

Voucher od Fortuny – 90 dni dostępu do CANAL+ Online

Mecz Inter – Barcelona, ale także inne spotkania w ramach Ligi Mistrzów, można oglądać korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do niej na 3 miesiące za darmo można uzyskać korzystając z promocji Fortuny. Spełniając warunki otrzymamy dostęp do pakietu Super Sport, w skład którego wchodzą wszystkie kanały CANAL+. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby otrzymać kod.

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Mecz Barcelony: sonda

