DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona w roli murowanego faworyta przystąpi do kolejnego ligowego spotkania. Duma Katalonii zmierzy się dzisiaj przed własną publicznością z Deportivo Alaves. Zwycięstwo pozwoli drużynie Hansiego Flicka zmniejszyć do czterech punktów stratę do prowadzącej w tabeli Realu Madryt. Barcelonie w zdobyciu trzech punków będą starali się pomóc Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Dzisiejszy mecz Barcelony z Alaves rozegrany zostanie o dość nietypowej porze, bowiem o godzinie 14:00. W telewizji mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie można również oglądać za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy założyć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład. Dzięki temu będziesz mógł oglądać wszystkie transmisje na platformie STS TV przed 24 godziny.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz Barcelona – Alaves będzie można oglądać dzięki transmisjom dostępnym zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Rywalizacja będzie pokazywana na kanale Eleven Sports, natomiast online na platformie STS TV i internetowej stronie elevensports.pl.

Bonus 300 zł za gola Lewego lub czyste konto Szczęsnego

Superbet przygotował świetną promocję związaną z niedzielnym meczem Barcelony i występem dwóch Polaków. Zakładając konto z kodem GOAL i spełniając warunki oferty będziesz mógł zgarnąć 300 zł bonusu, jeżeli Robert Lewandowski trafi do bramki przeciwnika lub Wojciech Szczęsny zachowa czyste konto. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za min. 2 zł pierwszy zakład pojedynczy na wygraną Barcelony w meczu z Alaves Jeżeli Robert Lewandowski strzeli gola lub Wojciech Szczęsny zachowa czyste konto, otrzymasz ekstra bonus 300 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Barcelony: kto wygra?

Czy FC Barcelona odniesie zwycięstwo? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.