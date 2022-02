PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Man Utd – Watford: transmisja w telewizji oraz stream online. Czerwone Diabły w sobotnie popołudnie zagrają o trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu. Będą również chcieli zrewanżować się rywalom za pierwszy pojedynek w tym sezonie. Mecz obejrzymy oczywiście w polskiej telewizji. Przedstawiamy również sposób jak uzyskać dostęp od usługi Canal+ online zupełnie za darmo na najbliższe 30 dni.

Manchester United – Watford, gdzie oglądać

Manchester United wygrał dwa ostatnie ligowe spotkania – 2:0 z Brighton i 4:2 z Leeds – i nadal będzie chciał iść tą drogą. Ma ona zapewnić Czerwonym Diabłów miejsce w pierwszej czwórce ligowej tabeli i prawo do występów w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie drużyna Ralfa Rangnicka nie może być tego w żadnym stopniu pewna, bo co prawda zajmuje czwartą lokatę, ale ma tylko jeden punkt przewagi nad Arsenal, który rozegrał do tej pory dwa spotkania mniej.

W sobotę rywalem Czerwonych Diabłów na Old Trafford będzie przedostatni w tabeli Watford, który obok Norwich wydaje się być głównym kandydatem do pożegnania się z Premier League w tym sezonie. Przed sobotnim meczem goście nie mają zbyt wielu argumentów przemawiających na ich korzyść i już wywalczenie przez nich punktu będzie sensacją.

Co ciekawe jedno z pięciu zwycięstw w tym sezonie Watford odniósł w pierwszym meczu z Manchesterem United, rozbijając go u siebie aż 4:1. Teraz rywale będą chcieli wziąć rewanż. Sprawdź typy na mecz Manchester United – Watford.

Manchester United – Watford, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie, które rozgrane zostanie w ramach 27. kolejki Premier League, będzie transmitowane “na żywo” na kanale Canal+ Premium. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 16:00, skomentują Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.

Mecz Manchester United – Watford będzie można obejrzeć za pośrednictwem usługi Canal+ online, do której można teraz uzyskać zupełnie za darmo dostęp na 30 dni. Wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji przygotowanej przez eWinner zakłady bukmacherskie.

Man Utd – Watford, transmisja online

Jak już wyżej wspomnieliśmy spotkanie będzie można obejrzeć w usłudze Canal+ online, dostępnej za pośrednictwem internetu. Teraz możecie również uzyskać zupełnie za darmo 30-dniowy dostęp do niej. Powyżej wyjaśniliśmy co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji.

Manchester United – Watford, kursy bukmacherskie

Czerwone Diabły do sobotniego meczu przystąpią w roli zdecydowanego faworyta. Tak traktują ich bukmacherzy, jeżeli spojrzymy na kursy oferowane przez nich na ten mecz.

Manchester United Watford 1.38 5.55 9.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2022 09:47 .

