Manchester United – Manchester City: transmisja w TV oraz stream online. Sobotnie derby na Old Trafford to bez wątpienia najciekawsze spotkanie 11. kolejki Premier League. Obie drużyny wybiegną na boisko z jednym celem, jakim będzie zdobycie pełnej puli. Transmisja będzie dostępna także w Polsce, a my prezentujemy również sposób na to jak za darmo zdobyć voucher na 30-dniowy dostęp do platformy Canal+ online.

Manchester United – Manchester City, gdzie oglądać

Dla obu zespołów będzie to bardzo ważne spotkanie. Oba zdają sobie sprawę z tego, że ewentualna porażka znacznie skomplikuje ich sytuację w walce o mistrzostwo Anglii. Lepszą pozycję w ligowej tabeli ma aktualnie Manchester City, który zajmuje trzecią lokatę i traci pięć punktów do prowadzącej Chelsea. Manchester United sklasyfikowany jest dwie pozycje niżej i jego strata wynosi już osiem punktów.

W ostatni weekend obie drużyny zagrały ze zmiennym skutkiem. Manchester United zaliczył przełamanie i pewnie 3:0 pokonał na wyjeździe Tottenham Hotspur. Wygrana ta z pewnością doda Czerwonym Diabłom pewności siebie przed derbowym starciem. Z kolei Manchester City zaliczył poważną wpadkę, bowiem przed własną publicznością niespodziewanie przegrał 0:2 z Crystal Palace.

Na papierze faworytem do wygranej są podopieczni Josepa Guardiola, ale piłkarze Manchesteru United zrobią wszystko, aby zatrzymać rywali. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Man Utd – Man City.

Manchester United – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Sobotni hit Premier League na Old Trafford będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 13:30, będzie transmitowane na kanałach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K Ultra HD.

Manchester United – Manchester City, transmisja online

Jeżeli nie masz dostępu do tradycyjnej telewizji to nic straconego! Mecz będzie można również obejrzeć za pośrednictwem internetu korzystając z usług Canal+ online. Tylko teraz można uzyskać zupełnie za darmo 30-dniowy dostęp do niej. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Oglądaj mecze Premier League z kodem GOAL

Bukmacher ewinner oferuje nowym klientom darmowy voucher na Canal Plus Online, w którym można oglądać m.in. mecze Premier League.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Manchester United – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie wskazują na Manchester City jeżeli chodzi o faworyta sobotniego spotkania.

Manchester United Manchester City 4.45 4.15 1.80

