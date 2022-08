PressFocus Na zdjęciu: Raphael Varane

Manchester United – Liverpool: transmisja online. W poniedziałkowy wieczór na Old Trafford odbędzie się hit Premier League, w którym zmierzą się ze sobą dwaj odwieczni rywale. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Man Utd – Liverpool.

Manchester United – Liverpool, gdzie obejrzeć

Kibice obu drużyn zdecydowanie inaczej wyobrażali sobie początek tego sezonu. Manchester United rywalizację rozpoczął od dwóch kompromitujących porażek – 1:2 z Brighton u siebie i 0:4 z Brentfordem na wyjeździe. Liverpool w dwóch pierwszych spotkaniach zapisał na swoje konto tylko dwa punkty, remisując 2:2 z Fulham i 1:1 z Crystal Palace. W poniedziałek na Old Trafford obie drużyny będą walczyć o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

W ostatnich sezonach w pojedynkach obu zespołów zdecydowanie lepiej radzili sobie The Reds. Wystarczy spojrzeć na datę ostatniego zwycięstwa Manchesteru United, co miało miejsce w marcu 2018 roku. W poprzednim sezonie Liverpool dał Czerwonym Diabłom dwie lekcje futbolu – gromiąc ich 5:0 na wyjeździe i 4:0 u siebie.

Do poniedziałkowego meczu drużyna Juergena Kloppa również przystąpi w roli faworyta, ale gospodarze zrobią wszystko, aby zmazać plamę po dwóch pierwszych występach w tym sezonie. Sprawdź typy na mecz Man Utd – Liverpool.

Manchester United – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowy hit angielskiej Premier League na Old Trafford nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji, ponieważ prawo do pokazywania go na wyłączność posiada platforma streamingowa Viaplay. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.

Manchester United – Liverpool, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz Manchester United – Liverpool będzie można obejrzeć w Viaplay. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy zarejestrować konto oraz wykupić miesięczną subskrypcję. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z całej oferty platformy.

Manchester United – Liverpool, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wyraźnym faworytem do zwycięstwa w poniedziałkowym meczu na Old Trafford jest Liverpool FC. Kursy na jego wygraną nie przekraczają 1.68.

Manchester United Liverpool FC 4.75 4.40 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2022 13:08 .

