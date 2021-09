Manchester United – Aston Villa: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (25.09.2021)

Manchester United – Aston Villa: transmisja w TV oraz stream online. Czerwone Diabły o piąte zwycięstwo w obecnym sezonie powalczą przed własną publicznością na Old Trafford w spotkaniu z Aston Villą. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 13:30 w sobotę (25 września). Transmisja z meczu będzie tradycyjnie dostępna na platformie Canal+.

Manchester United – Aston Villa, gdzie oglądać

Fani Manchesteru United mogą być zadowoleni z początku sezonu w wykonaniu ich drużyny. Po pięciu rozegranych kolejkach zespół Ole Gunnara Solskjaera ma 13 punktów na koncie i zajmuje trzecią lokatę w ligowej tabeli. Chelsea i Liverpoolowi ustępuje jedynie gorszym bilansem bramkowym.

Okazję do poprawienia swojej pozycji Czerwone Diabły będą miały w sobotę, gdy na Old Trafford pojawi się Aston Villa. Zespól z Birmingham od początku rozgrywek spisuje się ze zmiennym skutkiem i po pięciu meczach może pochwalić się dorobkiem siedmiu punktów. W ostatniej kolejce The Villans pewnie 3:0 pokonali Everton, ale teraz o punkty będzie im niewątpliwie znacznie trudniej.

W poprzednim sezonie oba pojedynki tych zespołów zakończyły się wygranymi Manchesteru United. Jak będzie w sobotę? Dowiedz się więcej – sprawdź nasz typ na mecz Man Utd – Aston Villa.

Manchester United – Aston Villa, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie na Old Trafford to jeden z ciekawszych pojedynków 6. kolejki Premier League i będziemy go mogli obejrzeć w polskiej telewizji “na żywo”. Z meczu Man Utd – Aston Villa transmisja dostępna będzie na kanale Canal+ Premium. Spotkanie skomentują Przemysław Pełka i Michał Gutka, a rozpocznie się o godzinie 13:30.

Manchester United – Aston Villa, transmisja online

Platforma Canal+ w swojej ofercie ma usługę “Canal+ Online”, dzięki której transmisje z poszczególnych spotkań można również oglądać za pośrednictwem internetu. Nie inaczej jest w przypadku meczu Manchesteru United z Aston Villą. Co ważne usługa jest również dostępna na aplikacjach na urządzenia mobilne.

Manchester United – Aston Villa, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do sobotniego spotkania przystąpią Cristiano Ronaldo i spółka. Każdy inny wynik niż wygrana Manchesteru United, również według bukmacherów, będzie sporą niespodzianką.

Manchester United Aston Villa 1.43 5.00 7.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25. września 2021 11:04 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin