PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Arsenal: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Czerwone Diabły mają na koncie serię dwóch kolejnych zwycięstw, ale czy to wystarczy do powstrzymania lidera tabeli? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Old Trafford Premier League Manchester United Arsenal 2.65 3.50 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2022 09:04 .

Manchester United – Arsenal, gdzie oglądać

Manchester United notował katastrofalny początek sezonu, a fani spodziewali się katastrofy. Dwa ostatnie mecze ligowe dały jednak kibicom nieco nadziei. Najpierw Czerwone Diabły wypunktowały Liverpool w Bitwie o Anglię, a następnie dały sobie radę z Southampton.

Teraz, jednak, podopieczni Erika ten Haga zmierzą się z najsolidniejszą drużyną Premier League. Arsenal jako jedyny zespół ma na koncie komplet zwycięstw, a ofensywa dowodzona przez Gabriela Jesusa funkcjonuje bez najmniejszego zarzutu.

Sprawdź nasze typy na mecz Manchester United – Arsenal.

Manchester United – Arsenal, transmisja na żywo w TV

To starcie nie zostało wybrane przez CANAL+ do transmitowania na kanałach tej telewizji. Nie obejrzymy go zatem w tradycyjnej odmianie tego medium.

Manchester United – Arsenal, transmisja online

Spotkanie obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Old Trafford.

Manchester United – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie potrafią jednoznacznie określić faworyta hitu nadchodzącej kolejki Premier League.

