Mainz – Bayern Monachium: gdzie oglądać spotkanie? Bawarczycy wciąż oczekują na pierwsze zwycięstwo w 2023 roku. Kibice liczą, że mistrz Niemiec przełamie się wreszcie w spotkaniu pucharowym.

Mainz – Bayern, gdzie oglądać

Mainz potrafiło w ostatnich latach postawić się Bayernowi, dlatego kibice wierzą, że wobec kiepskiej formy Bawarczyków może udać się i tym razem. Na jego korzyść działa fakt, że do środowego meczu przystąpią jako gospodarz i będą mogli liczyć na żywy doping swoich fanów.

Julian Nagelsmann nie może czuć zadowolenia z powodu wyników, osiąganych w 2023 roku. Bayern Monachium zanotował trzy remisy z rzędu, a to wynik nie do zaakceptowania. Bawarczycy na pewno przystąpią do spotkania pucharowego z mocno bojowym nastawieniem.

Mainz – Bayern, transmisja TV

W przeciwieństwie do rozgrywek Bundesligi, co do których prawa na wyłączność posiada platforma Viaplay, mecze pucharu Niemiec obejrzymy w polskiej telewizji. Transmisja starcia Mainz z Bayernem Monachium dostępna będzie na antenie Eleven Sports 1.

Mainz – Bayern, transmisja na żywo za darmo

Mainz – Bayern, transmisja online

Transmisję spotkania pucharu Niemiec między Mainz i Bayernem Monachium oferuje nam również CANAL+ online. Na portalu streamingowym dostępne są stacje Eleven Sports. Wystarczy, że wejdziecie na stronę CANAL+ Online i skorzystacie z naszej oferty!

Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić aż 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

Mainz – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium jest wyraźnym faworytem spotkania pucharu Niemiec przeciwko Mainz. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków wynosi ok. 1.47.

