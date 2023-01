Mainz – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (01.02.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Eric Choupo-Moting

Mainz – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz pucharu Niemiec. Ligowa niemoc Bayernu trwa w najlepsze. Bawarczycy nie są w stanie odnotować pierwszego zwycięstwa w rundzie wiosennej. Może rozgrywki pucharowe pomogą podopiecznym Juliana Nagelsmanna się odblokować?

Mainz – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Praktycznie każda drużyna na wczesnym etapie rozgrywek pucharu Niemiec może mówić o dużym pechu w przypadku wylosowania Bayernu Monachium. Tym razem padło na Mainz. Zero-Piątki radzą sobie w tym sezonie Bundesligi całkiem przyzwoicie, a ostatnie ligowe zwycięstwo nad VFL Bochum było wręcz imponujące. Gospodarze wygrali aż 5:2, a hattrickiem popisał się Karim Onisiwo. Austriak w tym sezonie ma na koncie już siedem goli w lidze, a sztab szkoleniowy mocno liczy na jego dobry występ również w spotkaniu z Die Roten.

Zblokowany jak na razie jest Bayern Monachium. Zespół stwarza sobie sporo okazji bramkowych, ale szwankuje skuteczność. Widać to było przede wszystkim w meczach z FC Koeln i Eintrachtem Frankfurt. Bawarczycy wciąż mają w lidze przewagę trzech punktów nad Unionem Berlin, ale kibice nie akceptują tak częstych wpadek. Nikt w Monachium nie wyobraża sobie, żeby mistrz Niemiec miał nie awansować do kolejnej fazy pucharu Niemiec kosztem Mainz. Spodziewamy się, że Julian Nagelsmann pośle do boju możliwie najsilniejszy skład i postara się o pierwsze zwycięstwo w 2023 roku. Nasz typ: Poniżej 3.5 gola.

Mainz – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Mainz wygląda w 2023 roku całkiem przyzwoicie. Zespół zanotował remis, porażkę i wygraną, a sytuacja w tabeli ligowej jest względnie komfortowa. Niewiele zabrakło, a udałoby się mu nawet urwać punkty Borussii Dortmund. Ostatecznie to BVB wygrało 2:1.

Zadowolony z ostatnich meczów nie może być Julian Nagelsmann. Bawarczycy zanotowali aż trzy remisy z rzędu, do tego każdy po 1:1. Odczuwalny staje się brak Manuela Neuera, lecz również nierówna forma defensorów. Do poprawy jest zarówno skuteczność, jak i gra w obronie.

Mainz – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do meczu pucharowego bez trzech kontuzjowanych zawodników. Na pewno nie zobaczymy Mustaphy, Burkardta i Burgzorga. Więcej braków jednak po stronie gości środowego meczu.

Julian Nagelsmann do Mainz nie zabierze zmagających się z urazami Manuela Neuera, Sadio Mane, Lucasa Hernandeza, Noussaira Mazraoui i Bonuny Sarra. Do kadry wróci natomiast prawdopodobnie Leon Goretzka.

Mainz – Bayern Monachium, historia

W ostatnich latach Mainz udawało się wygrywać z Bayernem Monachium. Historia rywalizacji tych drużyn na przestrzeni ostatnich sezonów nie jest tak jednostronna, jakby się mogło wydawać. W tym sezonie Bawarczycy wygrali wysoko 6:2, jednak kampanię wcześniej Mainz wygrało u siebie z Die Roten 3:1. Ogółem patrząc, z poprzednich pięciu meczów Bayern wygrał trzy, a Mainz dwa.

Mainz – Bayern Monachium, kto wygra

Mainz – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem meczu pucharowego jest oczywiście Bayern Monachium. Kursy na zwycięstwo Bawarczyków oscylują w granicach 1.47. Typ na remis to ok. 5.00. podczas gdy typ na wygraną Mainz wynosi 6.00. Obstawiając ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Mainz – Bayern Monachium, przewidywane składy

Mainz: Dahmen – Hanche-Olsen, Bell, Fernandes – Widmer, Barreiro Martins, Kohr, Caci – Onisiwo, Lee, Ajorque

Bayern: Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Coman – Mueller

Mainz – Bayern Monachium, transmisja

Spotkanie pucharowe Mainz z Bayernem Monachium transmitowane będzie na antenie Eleven Sports 1. Początek rywalizacji we wtorek 1 lutego o godzinie 20:45.

