Luton Town - Arsenal FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Przed liderem tabeli kolejne wyzwanie. Tym razem czeka go wyjazd na stadion beniaminka. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

IMAGO / Paul Marriott Na zdjęciu: Bukayo Saka

Luton – Arsenal, gdzie oglądać

Zespół Arsenalu ma za sobą naprawdę świetne tygodnie. Niemal idealne wyniki w Premier League – wyłączając porażkę z Newcastle United – sprawiły, że Kanonierzy trafili na fotel lidera. Mało tego, w Lidze Mistrzów rozbili RC Lens (6:0), zapewniając sobie awans do fazy pucharowej. W najbliższy wtorek londyńczyków czeka wyjazd do Luton Town. Beniaminek niedawno wygrzebał się ze strefy spadkowej, głównie dzięki zwycięstwu nad Crystal Palace (2:1). Wciąż pozostaje jednak jednym z głównych kandydatów do pożegnania się z najwyższą klasą rozgrywkową.

Luton – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Luton – Arsenal, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Kenilworth Road.

Luton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Rzecz jasna, lider Premier League jest zdecydowanym faworytem nadchodzącej delegacji.

Luton Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 grudnia 2023 08:17 .

