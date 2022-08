ŁKS – Puszcza: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (10.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

ŁKS – Puszcza Niepołomice to ostatni środowy mecz w ramach piątej kolejki Fortuna 1 Ligi. Drużyna Kazimierza Moskala ma zamiar wygrać czwarte z rzędu spotkanie. Z kolei ekipa Tomasza Tułacza liczy na drugi triumf. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję ze starcia ŁKS – Puszcza w telewizji i online.

1. liga ŁKS Łódź Puszcza Niepołomice 2.06 3.50 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 sierpnia 2022 09:44 .

ŁKS – Puszcza Niepołomice, gdzie oglądać

ŁKS – Puszcza Niepołomice to spotkanie, które ma zamknąć środowe granie na zapleczu PKO Ekstraklasy. Gospodarze mogą do potyczki podejść w dobrych nastrojach nie tylko dzięki ostatnim zwycięstwom, ale też dlatego, że ŁKS wygrał trzy ostatnie starcia z najbliższym rywalem.

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w marcu. Wówczas ŁKS wygrał różnicą dwóch goli (2:0). W sierpniu minionego roku łodzianie zwyciężyli natomiast na wyjeździe w takim samym stosunku goli.

Typy bukmacherskie na dziś – sprawdź, jak typujemy pozostałe spotkania kolejki!

ŁKS – Puszcza Niepołomice, transmisja na żywo w TV

Potyczka w Łodzi będzie transmitowana w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na Polsat Sport. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:30.

ŁKS – Puszcza Niepołomice, transmisja za darmo

ŁKS ma plan, aby wywalczyć miejsce co najmniej w barażach o awans do elity. Ostatnie spotkanie w wykonaniu Puszczy Niepołomice pozwalają przypuszczać, że ŁKS ma podobny cel. Co zatem z tego wyniknie w środowy wieczór? Przekonamy się wkrótce.

Jasne jest natomiast, że starcie łodzian z ekipą Tomasza Tułacza będzie można zobaczyć również dzięki platformie Polsat Box Go. Tak się składa, że bukmacher Fuksiarz ma promocję, dzięki której pakiet sportowy w usłudze może zostać udostępniony na 30 za darmo. Aby został aktywowany, trzeba tylko spełnić określone wytyczne.

Przede wszystkim należy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

ŁKS – Puszcza Niepołomice, transmisja online

Rywalizacja ŁKS – Puszcza Niepołomice będzie transmitowana na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, jak i na Smart TV. Ponadto usługa jest dostępna dzięki dedykowanej stronie internetowej. Mecz zacznie się o 20:30.

ŁKS – Puszcza Niepołomice, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich faworytem środkowej potyczki są gospodarze. Kurs na wygraną ŁKS-u legalnych polskich bukmacherów kształtuje się w wysokości 2,05-2,06.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin