fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

ŁKS – Wisła, gdzie oglądać?

ŁKS i Wisła Kraków spotkają się we wtorek w ramach zaległego meczu pierwszej kolejki Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda w lidze radzi sobie fatalnie i wygrała tylko jedno spotkanie, przez co znajduje się w strefie spadkowej. Łodzianie po trudnym początku sezonu wyraźnie się podnieśli, wygrywając cztery kolejne starcia. Krakowianie potrzebują przełamania, aby wrócić do walki o swój główny cel, jakim jest awans do Ekstraklasy.

Wtorkowy mecz ŁKS Łódź – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 19:30. Sprawdź nasze typy.

ŁKS – Wisła, transmisja TV

Spotkanie ŁKS-u z Wisłą można śledzić w telewizji. Transmisję przeprowadzi TVP Sport. Początek wtorkowej rywalizacji o godzinie 19:30.

ŁKS – Wisła, transmisja online

Mecz ŁKS Łódź – Wisła Kraków będzie transmitowany na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Można go śledzić również za pośrednictwem usługi Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

ŁKS – Wisła, kto wygra?

ŁKS – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta wtorkowego meczu. Mimo słabej formy i gry na wyjeździe nie wykluczają, że to Wisła Kraków sięgnie po trzy punkty. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 2.48. W przypadku ewentualnej wygranej ŁKS-u Łódź jest to 2.50. Kurs na remis wynosi z kolei 3.45. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.