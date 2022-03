PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Gdzie obejrzeć mecz ŁKS – Puszcza? W środowy wieczór obie drużyny odrobią zaległości z rundy jesiennej. Gospodarze do tego meczu przystąpią już pod wodzą nowego trenera. Pojedynku nie zobaczymy w telewizji, ale transmisja dostępna będzie w internecie. Przedstawiamy sposób jak uzyskać do niej dostęp zupełnie za darmo.

ŁKS – Puszcza, gdzie obejrzeć

Obie drużyny w tym roku mają już za sobą dwa ligowe spotkania. ŁKS w obu podzielił się punktami z rywalami, najpierw remisując 1:1 na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie, a następnie bezbramkowo u siebie z Koroną Kielce. Po drugim z tych meczów z posady szkoleniowca zrezygnował Kibu Vicuna, a nowym trenerem zespołu został Michał Pogorzała.

Puszcza Niepołomice rywalizację w 2022 roku rozpoczęła od skromnej wygranej 1:0 u siebie z Resovią Rzeszów, a w drugim meczu musiała uznać wyższość pewnie zmierzającej do Ekstraklasy Miedzi Legnica (1:3).

Do środowego spotkania w Łodzi w roli faworyta przystąpią gospodarze. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

ŁKS – Puszcza, transmisja na żywo w TV

Środowy mecz, który rozegrany zostanie ramach odrabiania zaległości z 20. kolejki Fortuna 1. Ligi, nie będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie można natomiast obejrzeć za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Poniżej znajdziecie sposób pozwalający na uzyskanie dostępu do transmisji zupełnie za darmo.

ŁKS – Puszcza: transmisja na żywo za darmo

Wszystkie spotkania Fortuna 1. Ligi można oglądać w usłudze Polsat Box Go. Jedynym warunkiem jest wykupienie pakietu sportowego. Teraz możecie go jednak uzyskać zupełnie za darmo na 30 dni. Wystarczy skorzystać z prostej promocji przygotowanej przez bukmachera Fuksiarz. Oto co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

ŁKS – Puszcza, transmisja online

Mecz ŁKS – Puszcza będzie można obejrzeć w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy sposób dzięki któremu można będzie go obejrzeć zupełnie za darmo, bowiem w standardowej ofercie dostęp do transmisji wymaga wykupienia odpowiedniego pakietu.

ŁKS – Puszcza, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta stawiają gospodarzy, co nie może dziwić z uwagi na posiadany przez nich atut własnego boiska.

ŁKS Łódź Puszcza Niepołomice 1.77 3.65 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2022 10:13 .

