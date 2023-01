fot. PressFocus Na zdjęciu: Liverpool - Chelsea

Liverpool – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W teorii spotkanie na Anfield Road ma rangę hitu w Premier League. Rzeczywistość jest jednak taka, że obie ekipy aktualnie plasują się w środku ligowej stawki. W związku z tym szanse na to, aby piłkarze The Reds, czy The Blues namieszali w rozgrywkach, na dzisiaj nie są duże. W każdym razie nie będzie brakowało gwiazd w rywalizacji z udziałem obu teamów. Sprawdź, gdzie transmisję z meczu w internecie i w telewizji.

Anfield Premier League Liverpool FC Chelsea 1.93 3.85 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2023 03:47 .

Liverpool – Chelsea, gdzie oglądać

Obie drużyny legitymują się identycznym bilansem punktowym w tabeli Premier League. Liverpool i Chelsea mają na swoim koncie 28 oczek. Różnica jest jednak taka, że ekipa Juergena Kloppa ma jedno spotkanie rozegrane mniej.

Liverpool do sobotniej batalii podejdzie po wygranym starciu nad Wolverhampton (1:0). Tym samym The Reds zakończyli serię trzech spotkań bez wygranej.

Ekipa Grahama Pottera również ostatnio wróciła na ścieżkę zwycięstw. Chelsea pokonała w derbach Crystal Palace (1:0). Wcześniej nie potrafiła odnieść zwycięstwa w czterech spotkaniach, notując w nich trzy porażki i remis.

Liverpool – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Batalia na Anfield Road będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie CANAL+ Sport. Skomentują go Przemysław Pełka i Maciej Łuczak. Spotkanie zacznie się o 13:30.

Liverpool – Chelsea, transmisja online

Batalia z udziałem Liverpool i Chelsea można zobaczyć oczywiście online. Możliwości są dwie. Pierwsza z nich do wykupienie konkretnego wariantu na platformie streamingowej Viaplay. Warto zaznaczyć, że ten nadawca na polskim rynku posiada 100 procent praw do transmisji meczów Premier League.

Drugą opcją jest z kolei możliwość obejrzenia spotkania dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium możesz uzyskać w promocyjnej cenie, jeżeli zdecydujesz się od razu na półroczny dostęp. Zaoszczędzisz wówczas 60 zł. 6-miesięczny pakiet jest dostępny w cenie 354 zł, co daje tylko 59 zł miesięcznie. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Liverpool – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich faworytem sobotniej potyczki są gospodarze. Kurs na wiktorię Liverpoolu oscyluje w granicach 1,90-1,93.

