Liverpool – Brentford: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (25.08.2024)

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Brentford: gdzie oglądać?

W niedzielne popołudnie Arne Slot zadebiutuje na Anfield Road, prowadząc Liverpool FC w meczu przeciwko Brentford FC, które również triumfowało w pierwszej kolejce Premier League. The Reds rozpoczynają sezon z dużymi nadziejami po solidnym zwycięstwie nad Ipswich Town (2:0) w zeszły weekend, podczas gdy Brentford pokonało u siebie Crystal Palace (2:1). Holenderski menedżer został pierwszym trenerem od czasów Gerarda Houlliera w 1998 roku, który wygrał swój debiutancki mecz w angielskiej elicie, a teraz ma szansę na kolejny historyczny sukces – zwycięstwo w dwóch pierwszych spotkaniach ligowych. W składzie The Reds nie zobaczymy Jarella Quansaha, który doznał kontuzji, ale Ibrahim Konate powinien zająć jego miejsce obok Virgila van Dijka. Zobacz nasze typy na spotkanie Liverpool – Brentford.

Liverpool – Brentford: transmisja w TV

Kibice, którzy chcą obejrzeć niedzielne starcie Liverpoolu z Brentfordem, będą mogli śledzić transmisję na żywo w Canal+ Premium.

Liverpool – Brentford: transmisja online

Mecz między Liverpoolem z Brentfordem będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Niedzielne starcie, które zostanie rozegrane na Anfield, będzie też można śledzić w usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok. W ofercie znajduje się też dostęp do meczów elitarnej Ligi Mistrzów.

Liverpool – Brentford: ankieta

Kto wygra mecz na Anfield Road? Liverpool FC 0% Remis 0% Brentford FC 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Liverpool FC

Remis

Brentford FC

Liverpool – Brentford: kursy bukmacherskie

Przy okazji meczu Liverpool – Brentford polecam skorzystać z ofert STS. Jeżeli uważasz, że zwyciężą piłkarze The Reds, to taki kursy wynosi około 1.28. co odzwierciedla dużą pewność analityków w triumf drużyny z Anfield. Z kolei wygraną gości można obstawić z kursem aż 9.90. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Liverpool FC Brentford 1.28 7.40 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2024 07:00 .

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Brentford? Mecz będzie dostępny w Canal+ Premium oraz na internetowej platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się Liverpool – Brentford? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (25 sierpnia). Pierwszy gwizdek na Anfield Road o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.