News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Liverpool – Accrington: czy można oglądać?

Liverpool w sobotnie popołudnie rozpocznie rywalizację w rozgrywkach Pucharu Anglii w sezonie 2024/25. The Reds w swojej historii osiem razy sięgali po to trofeum. Teraz również zaliczani są do grona kandydatów do końcowego sukcesu. W ramach trzeciej rundy drużyna z Anfield Road zagra przed własną publicznością z grającym na co dzień na czwartym poziomie rozgrywkowym Accrington Stanley. Inne rozstrzygnięcie niż awans Liverpoolu będzie oczywiście sensacją.

Spotkanie Liverpool – Accrington rozegrane zostanie w sobotę (11 stycznia) o godzinie 13:15. W kwestii dostępności transmisji z tego meczu informacje dla polskich kibiców są złe. Mecz nie będzie transmitowany w naszym kraju na żadnym kanale telewizyjnym. Transmisja nie będzie dostępna również drogą internetową.

Żadna polska telewizja nie zdecydowała się bowiem na wykupienie praw do pokazywania rozgrywek Pucharu Anglii w tym sezonie. Transmisji nie oferują również platformy streamingowe oraz bukmacherzy.