Leicester - Chelsea: transmisja w TV i online. W jednym z sobotnich meczów 27. kolejki Premier League The Blues przystąpią w roli faworyta do wyjazdowego pojedynku na King Power Stadium. Sprawdź gdzie oglądać mecz Leicester - Chelsea.

King Power Stadium Premier League Leicester Chelsea 3.90 3.60 2.01 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2023 08:54 .

Leicester – Chelsea, gdzie oglądać?

Chelsea ma za sobą bardzo udany tydzień. Przed tygodniem pokonując 1:0 Leeds United przerwała fatalną serię sześciu kolejnych meczów bez wygranej, natomiast we wtorek awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu 1/8 finału The Blues pokonali u siebie 2:0 Borussię Dortmund.

Dobrą formę Chelsea będzie chciała potwierdzić w sobotnie popołudnie, kiedy zawita na King Power Stadium. W konfrontacji z Leicester wydaje się być faworytem, bowiem Lisy w ostatnich tygodniach przegrywali mecz za meczem. Na swoim koncie mają cztery kolejne porażki. Jak będzie tym razem? Sprawdź nasze typy na mecz Leicester – Chelsea.

Leicester – Chelsea, transmisja TV

Sobotniego spotkania Leicester – Chelsea, które rozpocznie się o godzinie 16:00, nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji. Transmisja dostępna będzie jedynie na platformie Viaplay.

Leicester – Chelsea, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy, transmisja z meczu Leicester – Chelsea będzie dostępna tylko na platformie streamingowej Viaplay. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 16:00 skomentują Marcin Pawłowski i Maciej Łuczak.

Leicester – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy niewątpliwie wzięli pod uwagę formę obu zespołów i w roli faworyta do zwycięstwa stawiają Chelsea. Kursy na wygraną The Blues oscylują w okolicy 2.00.

