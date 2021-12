PressFocus Na zdjęciu: Alexandre Lacazette i Gabriel

Leeds – Arsenal, transmisja na żywo w telewizji oraz online. W sobotę rozbite kontuzjami i ostatnią porażką Leeds podejmie u siebie będący w dobrej formie Arsenal. Spotkanie to będzie dostępne w polskiej telewizji oraz w internecie.

Leeds – Arsenal, gdzie oglądać

Fani Leeds United najchętniej zapomnieliby o ostatnim tygodniu. O ile porażki z Chelsea i Manchesterem City musiały być przez Marcelo Bielsę wliczone w koszta, o tyle sposób, w jaki przegrały Pawie musiał doprowadzić kibiców do szewskiej pasji. W pojedynku z The Blues wiedzieliśmy bowiem bodaj najlepsze Leeds w tym sezonie. Tylko miękki faul Mateusza Klicha, którego po karnym na gola zamienił Jorginho, sprawił, że gracze Bielsy nie zgarnęli ani punktu. Za to kilka dni później obserwowaliśmy prawdziwą rzeź niewiniątek. Manchester City zmasakrował Pawie, strzelając trzy gole w pierwszej i cztery w drugiej połowie. To druzgocąca porażka, po której trudno odnaleźć równowagę.

Arsenal znajduje się na drugim biegunie. Kanonierzy przekonująco wygrali dwa ostatnie mecze. Najpierw wypunktowali Southampton (3:0), a następnie byli lepsi w derbach od West Hamu (2:0). Dzięki temu awansowali na niegdyś wyśmiewane, a teraz wymarzone czwarte miejsce. Londyńczycy nie tylko prezentują się lepiej, ale mają też mniej problemów kadrowych. Po stronie Leeds zabraknie aż siedmiu graczy, w tym tak kluczowych, jak Junior Firpo, Kalvin Phillips czy Patrick Bamford. Mikel Arteta nie skorzysta zaś z Pierre’a-Emericka Aubameyanga i Seada Kolasinaca.

Leeds – Arsenal, transmisja na żywo w TV

W Polsce wyłączne prawa do transmitowania Premier League w bieżącym sezonie ma Canal +. To właśnie na jednym z jego kanałów obejrzeć będziemy mogli sobotni pojedynek. Dostępny on będzie na kanale Canal + Sport 2.

Leeds – Arsenal, transmisja online

Mecz 19. kolejki, który rozpocznie się w sobotę (18 grudnia) o godzinie 18:30 dostępny będzie również w internecie. Wystarczy wejść na stronie canalplus.com i wykupić abonament.

Leeds – Arsenal, typy bukmacherskie

Ostatnia dyspozycja, jak i sytuacja kadrowa nie pozostawiają bukmacherom złudzeń. Według nich wyraźnym faworytem sobotniego pojedynku są Kanonierzy.

Leeds Arsenal 4.10 3.80 1.93 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18. grudnia 2021 10:01 .

