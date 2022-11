PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

Lechia – Legia: transmisja TV i online. Już tylko 16 zespołów pozostało w grze o Puchar Polski w sezonie 2022/23. O jedno z miejsc w ćwierćfinale we wtorek powalczą drużyny Lechii i Legii. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Lechia – Legia za darmo.

Dla obu zespołów będzie to drugi pojedynek w ciągu kilku ostatnich dni. W piątek obie drużyny rywalizowały ze sobą w stolicy w ramach 16. kolejki PKO Ekstraklasy. Lepsza okazała się Legia, która wygrała 2:1, ale zwycięstwo nie przyszło jej jednak łatwo, bowiem to goście z Gdańska jeszcze na kilkanaście minut przed zakończeniem meczu byli na prowadzeniu.

Teraz obu zespołom przyjdzie zagrać o ćwierćfinał Pucharu Polski. Tym razem to Lechia będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska. Nie zmienia to jednak faktu, że w roli faworyta do zwycięstwa w meczu i awansu do kolejnej rundy przystąpi Legia. Zobacz nasze typy na mecz Lechia – Legia.

Wtorkowe spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski Lechia Gdańsk – Legia Warszawa rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

Rywalizację w Pucharze Polski można również śledzić za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Walkę o ćwierćfinał możemy obejrzeć zupełnie za darmo, jeżeli skorzystamy z oferty przygotowanej przez Fuksiarza. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Transmisja online z wtorkowego meczu Lechia – Legia będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Powyżej znajdziesz sposób jak uzyskać dostęp do niej zupełnie za darmo na 30 dni.

Kursy bukmacherskie na wtorkowy mecz wskazują Legię jako ten zespół, który ma większe szanse na zwycięstwo. Kursy na wygraną gości nie przekraczają 2.15, podczas gdy na zwycięstwo Lechii można postawić nawet po kursie 3.80.

Puchar Polski Lechia Gdańsk Legia Warszawa 3.60 3.50 2.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2022 11:02 .

