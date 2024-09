Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Reklama

Lechia – Widzew, gdzie oglądać?

Lechia Gdańsk wydostała się ze strefy spadkowej, ale dalej gra poniżej oczekiwań. W piątek podejmie u siebie Widzew Łódź, który z kolei radzi sobie dużo lepiej. Dla gdańszczan będzie to trudny mecz, biorąc pod uwagę ich problematyczną sytuację kadrową. W roli faworyta przystąpi do rywalizacji Widzew.

Mecz Lechia – Widzew rozpocznie się o godzinie 20:30. Sprawdź nasze typy.

Lechia – Widzew, transmisja TV

Spotkanie Lechii z Widzewem Łódź będzie oczywiście można śledzić w telewizji. Za transmisję piątkowego starcia odpowiadają kanały CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Poland.

Lechia – Widzew, transmisja online

Mecz można obejrzeć także w internecie. Transmisję zapewnia usługa Canal+ Online. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Lechia – Widzew, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Lechii 0% Remisem 0% Wygraną Widzewa 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Lechii

Remisem

Wygraną Widzewa

Lechia – Widzew, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem bukmacherów jest Widzew Łódź, który przystąpi do tego meczu jako gość. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Gdzie obejrzeć mecz Lechia Gdańsk – Widzew Łódź? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz w internecie na CANAL+ Online Kiedy odbędzie się mecz Lechia Gdańsk – Widzew Łódź? Mecz odbędzie się już w najbliższy piątek, 27 września, o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.