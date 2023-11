fot. Imago / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech – Widzew, gdzie oglądać

Lech Poznań to zespół, mający latem plan, aby o tej porze roku grać na trzech frontach. Finalnie to się nie udało. W każdym razie dzisiaj Kolejorz może koncentrować się na grze o mistrzostwo kraju. Drużyna Johna van den Broma przystąpi do niedzielnej potyczki po zremisowanym starciu z Legią Warszawa (0:0) przed reprezentacyjną przerwą.

Widzew Łódź to natomiast zespół, będący od trzech spotkań bez porażki. W tym czasie ekipa Daniela Myśliwca wygrała dwukrotnie i raz zremisowała. Cel przed drużyną jest klarowny, aby jak najszybciej zapewnić sobie ligowy byt. W trakcie reprezentacyjnej przerwy łodzianie wykonali krok w tym kierunku. Do niedzielnego meczu zespół z Łodzi podejdzie po wygranej nad Ruchem Chorzów (2:1).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Lech – Widzew, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport i CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30.

Lech – Widzew, transmisja online

Spotkanie na stadionie w Poznaniu będzie dostępne w internecie. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. Przez pierwsze trzy miesiące miesięczna opłata za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ wynosić będzie tylko 39 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Lech – Widzew, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Lecha 100% Wygraną Widzewa 0% Remisem 0% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Lecha

Wygraną Widzewa

Remisem

Lech – Widzew, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem do wygranej w niedzielnym spotkaniu są gospodarze. Kurs na wygraną Lecha został oszacowany na 1.45. Wariant ze zwycięstwem Widzewa kształtuje się na poziomie 8.70. Tymczasem remis wyceniono na 4.75.

Lech Poznań Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 listopada 2023 10:38 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.