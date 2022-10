PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Lech Poznań – Raków Częstochowa: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w niedzielę czeka nas prawdziwy szlagier Ekstraklasy. Mistrz Polski podejmie u siebie lidera z Częstochowy. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Lech – Raków, gdzie oglądać

Dla takich meczów chce się oglądać Ekstraklasę – a przynajmniej w teorii. Mistrz Polski podejmie bowiem na swoim stadionie lidera tabeli. Raków Częstochowa rozgrywa bardzo udany sezon. Nikt nie stracił w lidze mniej bramek, co pozwala im spokojnie punktować rywali. Wielka w tym zasługa gwiazdy drużyny, Iviego Lopeza.

Ale Lech Poznań stracił tylko o jednego gola więcej. Problemem Kolejorza jest gra w ofensywie. To właśnie przez nikłą liczbę strzelonych bramek mistrza dzieli od lidera aż dziesięć punktów. Bezpośredni pojedynek na Bułgarskiej to idealna okazja do zmniejszenia dystansu.

Lech – Raków, transmisja na żywo w TV

Hit Ekstraklasy obejrzysz na aż trzech kanałach: CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3.

Lech – Raków, transmisja online

Szlagier w ramach 15. kolejki Ekstraklasy możesz też obejrzeć w internecie. Jak to zrobić? Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a możesz zaoszczędzić nawet 96 złotych! Za 6-miesięczny dostęp do usługi, możesz w tym wypadku zapłacić tylko 198 zł. Miesięczny abonament w standardowej ofercie wynosi 49 zł, a więc przy skorzystaniu z opcji półrocznej zaoszczędzisz rzeczone 96 złotych.

