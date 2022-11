PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Lech Poznań – Korona Kielce: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Kolejorz przegrał z Rakowem i chce się jak najszybciej odegrać. Czy uda mu się pokonać beniaminka z Kielc? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Lech – Korona, gdzie oglądać

Lech Poznań ostatnim spotkaniem z Rakowem Częstochowa chyba dobitnie pokazał, że nie liczy się w walce o obronę tytułu. Kolejorz traci do lidera już trzynaście punktów, a sam fakt, iż ma do rozegrania jedno dodatkowe spotkanie, nie budzi większych nadziei.

Kolejorz wciąż jednak chce zapewnić sobie miejsce w strefie pucharowej. By tak się stało, musi wrócić do regularnego punktowania. Trudno zatem o lepszego rywala, niż Korona Kielce. Scyzory po raz ostatni wygrały w lidze jeszcze w sierpniu i od dłuższego czasu znajdują się w strefie spadkowej. Dla mistrza Polski to idealne starcie na przełamanie.

Lech – Korona, transmisja na żywo w TV

Nadchodzące starcie obejrzysz na trzech kanałach: CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Premium.

Lech – Korona, transmisja online

Pojedynek pomiędzy Lechem i Koroną zapowiada się emocjonująco. Masz możliwość, by obejrzeć go za pośrednictwem internetu. Już tłumaczymy, co po kolei musisz zrobić. Po pierwsze, otwórz stronę CANAL+ Online. Następnie skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc korzystania z aplikacji zapłacisz jedynie 49 złotych.

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Korona Kielce 1.42 5.00 7.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2022 07:21 .

